Gürsu’da düğün gibi bayram kutlaması

18:1629/10/2025, Çarşamba
Gürsu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Gürsu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Gürsu Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması şölene dönüştü.

Bursa'nun Gürsu ilçesinde bir klasik haline gelen ve ilçeyi temsil eden nostaljik araca binen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolü halkı selamladı.

Atlı kortejin eşlik ettiği büyük yürüyüşün ardından, ilçe meydanında Gürsu Esnaf Odası’nın geleneklerimizi ve değerlerimizi yansıtan etkinlikleri sergilendi.

Meydanı şölene çeviren etkinlikler, ilçe protokolünün çiftelelli oynaması ile başladı.

Ardından Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Kaymakamı Murat Kütük’ü temsili olarak traş etti. Yaşayan mesleklere de dikkat çekmek isteyen Gürsu Esnaf Odası’nın bu etkinliği törene damgasını vurdu.

Atlı kortejdeki geçitin ardından meydanda oluşturulan alanda Başka Işık at bindi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sosyal medyada büyük ilgi çekti.


#Gürsu Belediyesi
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
