Gürsu tarımında yepyeni bir dönem başladı

GÜRTAM’ın temel amacı Gürsu ovasındaki tarımın uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirilmesi, çiftçilerin ve işletmelerin gelirlerinin artırılması ve bölgenin tarımsal potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması. Merkez bu amaçla 2024 yılında faaliyete başladı.





Bu kapsamda bölgedeki kooperatifler özellikle destekleniyor. Kollektif üretim bilincinin desteklenmesi, hibe odaklı projelerle Gürsu ve kent tarımının önünü açan yeni projelerin üretilmesine teşvik sağlanmış oluyor. Alınan hibelerle Gürsu tarımında katma değeri yüksek üretim destekleniyor.









GÜRSU BELEDİYESİ’NİN İLÇE TARIMINI GÜÇLENDİREN PROJELERİ





Ağaköy Kooperatifi Geri Dönüşüm Malzemelerinden Kasa Üretim Tesisi





330.000 EURO hibe alan proje temel amaç topraktan sofraya kadar olan süreçte ürün kayıplarını önlemek,gıda maliyetlerini düşürmek,yenilikçi yöntemlerle yeni pazarlara ulaşmak,insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek olarak belirlendi. Bu kapsamda 5’i yerel toplamda 13 kişi istihdam edildi.





Avrupa Birliği Ipard-Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi





Toplamda yaklaşık 8 Milyonluk bir hibe almaya hak kazanan güneş enerji sistemi projesi ile Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi soğuk hava deposuna çatısına güneş enerji santrali kuruldu. Bu proje sayesinde Gürsu Belediyesi, ilçedeki bir kooperatife tıpkı kendi ges tesislerinde olduğu gibi kendi enerjisini üretme ve yıllık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlama imkanı sağladı.









Kumlukalan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Siyah Altın Projesi





“Sıfır Atık'tan Sürdürülebilir Tarım'a; Kumlukalan Siyah Altın Projesi” ile meyve-sebze atıklarını kompost makinesiyle organik gübreye dönüştürerek kimyasal gübre kullanımını azaltmayı ve toprak verimliliğini artırmayı hedeflendi. Proje onaydan geçerek 109 Bin EURO hibe almaya hak kazandı.

Gürsu Belediyesi’nin altyapı ve lojistik desteğiyle yürütülen proje, 6 kişiye istihdam sağlarken, bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak çevre dostu ve ekonomik olarak güçlü bir model oluşturmayı amaçlıyor.









Gürsu Çiftçisine Ücretsiz Toprak ve Yaprak Analiz Cihazı





Gürsu Ovası’ndaki bereketli toprakların anlık olarak takibini, toprağa uygun gübre türünü ve miktarını belirleyen, gübreleme programı oluşturan, ağaçlardaki yaprak kalitesini ortaya çıkaran ve çiftçiye rapor olarak sunan toprak ve yaprak analiz cihazı, Gürsu Belediyesi’nin girişimleri ile GÜRTAM bünyesine kazandırıldı. 2 Milyon TL’lik bu yatırım bölge çiftçisine ücretsiz bir hizmet olarak sunuldu.





GÜRTAM bünyesinde ayrıca 130 Bin EURO Güneş Enerji Sistemi için AB hibesi onayı alınan proje hazırlandı. 60 Bin EURO forklift projesi için de TKDK hibe onayı çıkarıldı.





GÜRSU BELEDİYESİ KADIN ÜRETİCİYE TAM DESTEK





Gürsu Belediyesi sadece ovadaki değil, istihdam halkası içindeki kadın üreticinin de tam yanında. Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan hibe projeleri ile ilçede Gürsu Kadın Girişimi ve Üretim Destekleme Kooperatifi ve Gürsu Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin açılmasına öncülük edildi. Kooperatiflere proje hazırlanarak girişim hibeleri almalarının önü açıldı.









Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Ovası’nın toprak kalitesinin, ürün çeşitliliğinin enderliğine dikkat çekerek “Var olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak için Türkiye’nin Hibe ve Proje Şampiyonu Gürsu Belediyesi hem bölge çiftçisini bir araya getiriyor, hem kooperatifleri güçlendiriyor, hem de ilçe tarımına ekonomik girdi sağlayan işler yapıyor. Gürsu’yu yaptığımız bu tarımsal hamlelerle yarına taşıyacağız” dedi.



