Meteorolojiden İstanbul'un da aralarında olduğu 32 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar için 17, kuvvetli yağış için 8, gök gürültülü sağanak için 7 il uyarı kapsamında.