İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu: 77 şüpheli tutuklandı

MLKP silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün açık ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF, SKM, Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ, KKÖ, ETHA, LÖB, BEKSAV, EHB yapılarında faaliyet yürüten 121 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslardan 6’sının cezaevinde, 6’sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 110 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul’da 70 ve 21 ilde 42 şüpheliye yönelik 3 Şubat günü operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 102 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.