Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu: 77 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu: 77 şüpheli tutuklandı

19:166/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul merkezli olarak 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 102 şüpheliden 77’si tutuklandı. Örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 23’ü adli kontrolle, 2’si ev hapsiyle serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 77 şüpheli tutuklandı.

MLKP silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün açık ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF, SKM, Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ, KKÖ, ETHA, LÖB, BEKSAV, EHB yapılarında faaliyet yürüten 121 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslardan 6’sının cezaevinde, 6’sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 110 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul’da 70 ve 21 ilde 42 şüpheliye yönelik 3 Şubat günü operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 102 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından 102 şüpheliden 77’si tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartı 2 şüpheli ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.


#İstanbul
#MLKP
#operasyon
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam oranı netleşti mi? 2026 emekli bayram ikramiyesi son durum