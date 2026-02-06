Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da arazide saklanan 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi

Van’da arazide saklanan 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi

12:276/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Zehir tacirlerine geçit yok.
Zehir tacirlerine geçit yok.

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde arazide operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A, yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



#van
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa ile birlikte staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılacak mı, Meclis gündeminde var mı?