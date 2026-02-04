Yeni Şafak
Bursa'da kaçak avcılara ceza yağdı

13:334/02/2026, الأربعاء
AA
Ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.
Ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

Araştırmada, yönetmeliklere aykırı avlandığı belirlenen 8 kişi yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişiye toplam 431 bin 979 lira idari ceza uygulandı.

Bu arada av için kullanıldığı değerlendirilen canlı ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.



