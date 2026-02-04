Yeni Şafak
15 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

08:384/02/2026, Çarşamba
Siber dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli tutuklandı.
15 il merkezli “Siber Dolandırıcılık” suçuna yönelik Jandarma ekipleri tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 58'i tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

15 il merkezli son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 58'i tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


