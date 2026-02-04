15 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.