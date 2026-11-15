Genç istihdamına destek

Gençlerin eğitimden istihdama geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen GÜÇ Programı'nın ayrıntıları belli oldu. Mesleki eğitim, staj, işgücü uyumu ve ilk iş deneyimini kapsayan 5 programın bir araya getirildiği yeni modelle, yüzde 14,8 seviyesindeki genç işsizlik oranının yüzde 10'un altına düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye'de 4 milyondan fazla gencin ne eğitimde ne de istihdamda bulunduğu belirtilirken, bu kesimin çalışma hayatına kazandırılmasına öncelik verilecek.

800 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKÂNI

GÜÇ çatısı altındaki ilk program, 2026 yılı itibarıyla İŞKUR'a devredilen Ulusal Staj Programı oldu. Gençlerin çalışma hayatıyla erken tanışmasını amaçlayan program kapsamında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandı. Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. İkinci program olan İşgücü Uyum Programı kapsamında ise ne eğitimde ne istihdamda bulunan 61 bin 616 genç desteklendi. Üç yıl içerisinde 450 bin gencin daha eğitim ve istihdama kazandırılması planlanıyor.

1 MİLYON ÜNİVERSİTELİYE ULAŞILACAK

Üçüncü sırada yer alan İŞKUR Gençlik Programı ile devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin çalışma disiplini kazanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında iki eğitim-öğretim yılında 250 bin öğrenciye kontenjan sağlanırken, 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması öngörülüyor.

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750 BİN ÖĞRENCİYE MESLEKİ DESTEK

Dördüncü program olan Geleceğim Meslekte ile meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin kendi alanlarında istihdama yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bugüne kadar 191 bin 145 öğrenciye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. Önümüzdeki üç yılda 750 bin öğrenciye ulaşılması planlanırken, gençlerin eğitim aldıkları mesleklerde çalışma hayatına geçişlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İLK İŞE ÜCRET VE PRİM DESTEĞİ

Beşinci program olan İşe İlk Adım ise 18-25 yaş aralığında ilk kez sigortalı çalışacak gençleri kapsıyor. Özel sektör iş birliğiyle yürütülecek program kapsamında iş hayatına yeni adım atan gençlere ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Üç yıl içerisinde 750 bin gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

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