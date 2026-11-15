10 milyarlık kirli para trafiği deşifre oldu

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilere ait şirketler ile bunlara bağlı otel ve eğlence merkezlerinin 10,3 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini şirket faaliyetleri ve finansal işlemler üzerinden akladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofise el konuldu. Narkotik ekiplerince 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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