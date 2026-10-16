Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'e son görev: Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarının elini sıkı sıkı tuttu

"Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre için Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken ne yazıkki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun, makamı Ali olsun. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Bende cumhurbaşkanı olarak tanıdım tanıyalı kendisine hakkımızı helal ediyoruz. Yavrularımız da yanımızda, onlara Rabbim sabrı cemil eylesin. Ama bileceğiz ki hepimizin sonu bu. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun."