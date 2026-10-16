Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'e son görev: Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarının elini sıkı sıkı tuttu
12:46, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:58, 16/10/2026, Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde merhum Gültekin'in çocuklarının ellerini sıkı sıkı tuttu.
Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Tören sırasında Erdoğan, Gültekin'in çocuklarının ellerini tutarak tesellide bulundu. Erdoğan cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken ne yazıkki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti.
Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
'Bu yol hepimiz için mukadder'
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre için Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken ne yazıkki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun, makamı Ali olsun. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Bende cumhurbaşkanı olarak tanıdım tanıyalı kendisine hakkımızı helal ediyoruz. Yavrularımız da yanımızda, onlara Rabbim sabrı cemil eylesin. Ama bileceğiz ki hepimizin sonu bu. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun."
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