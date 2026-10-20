Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik damarlarına İHA saldırısı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki 4 kuru yük gemisi ile Hmelnitski ve Volın bölgelerindeki lojistik merkezlerinin İHA’larla vurulduğunu duyurdu. Moskova ayrıca gece boyunca Ukrayna’ya ait 136 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde 4 kuru yük gemisi ile Hmelnitski ve Volın bölgelerindeki lojistik merkezlerini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan lojistik ve liman altyapı tesisleri ile gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Odessa bölgesindeki Reni Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yükleri boşaltan 3 kuru yük gemisinin ve yükleme-boşaltma terminallerinin faaliyetlerini sağlayan liman altyapı tesislerinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 136 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.