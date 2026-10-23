Saldırı olan okullarda sıkı denetim
Son yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında artırılan güvenlik önlemlerinde gevşeme yok.
Saldırıların yaşandığı Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu ve Esenyurt’taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde giriş-çıkışlar kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Girişlere kurulan kapı dedektörlerinin yanı sıra okullara ekstra tahsis edilen el dedektörleriyle de kontrol yapılıyor. Öğrenciler okul binalarına alınmadan önce detaylı şekilde aranıyor. Esenyurt’taki liseye öğrenciler ayrıca turnike sisteminden kartlarını okutarak giriyor. Aynı zamanda koridorlarda ve bahçelerde nöbetçi öğretmen sayısı da artırıldı. Her iki okulda da polis ekipleri her gün okul girişlerinde görev yapıyor. Okul çevrelerinde devriye faaliyetleri sürdürülürken, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor.