Dücane Cündioğlu’nun algısı metnin hakikatine çarptı: İbrahim Paşalı'nın yazısı bağlamından nasıl koparıldı?
Son dönemde kulvar değiştirerek seküler mahallenin popüler isimlerinden biri haline gelen Dücane Cündioğlu, dün akşamki canlı yayınında, isim vermeden Halk TV'ye kayyum olarak görevlendirilen İbrahim Paşalı'yı hedef aldı. Paşalı'nın geçmişte kendisinin 'kulvar değiştirişini' eleştirdiği ve 'Ara Sokakların Tarihi' kitabına gönderme yaptığı, 'Cündioğlu'nu Ara Sokaklara Geri Çağırmalı' başlıklı yazısını bağlamından koparan Cündioğlu, "İslamcıların en pespayeleri kayyum oluyor. Mahalleye geri çağıralım Dücane hocayı diyorlar. Mahalleniz yerin dibine batsın. Kayyum sülalesi" ifadelerini kullandı. Metnin hakikatini bilen bazı sosyal medya kullanıcıları, Cündioğlu'nun Paşalı'nın yazısını anlamayıp 'kendisi için bir fırsat uydurduğunu' vurguladı.
Halk TV'ye, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Kayyum heyetinin başına Gazeteci-Yazar İbrahim Paşalı görevlendirildi.
Bu idari ve hukuki gelişme, kısa sürede sosyal medyada boyut değiştirerek kasıtlı bir algı operasyonuna dönüştürüldü.
Paşalı'nın görevlendirilmesi üzerinden yürütülen dezenformasyon dalgası, meseleyi hukuki bir süreçten çıkarıp siyasi bir hesaplaşma zeminine çekmeyi hedefledi.
Dücane Cündioğlu’nun 'İbrahim Paşalı' algısı
Oluşan bu bulanık havayı ve sosyal medyadaki köpürtmeyi fırsat bilen Dücane Cündioğlu ise, geçmişte kendisine yönelik kaleme alınan fikri eleştirileri çarpıtarak durumdan vazife çıkardı.
Cündioğlu’nun algısı metnin hakikatine çarptı
Cündioğlu'nun sığlaştırdığı söyleme karşı dijital mecralarda verilen yanıtlar, entelektüel savrulmanın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Seyyah Abdullah Kibritçi, Cündioğlu'nun Paşalı'yı hedef alan sözlerinin yer aldığı videonun altına yaptığı yorumda, yazının bağlamından nasıl koparıldığını anlattı.
Yapılan paylaşımlar ve gelen diğer yorumlarda Cündioğlu’nun düştüğü durum şu ifadelerle özetlendi: