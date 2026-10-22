Dücane Cündioğlu’nun algısı metnin hakikatine çarptı: İbrahim Paşalı'nın yazısı bağlamından nasıl koparıldı?

"Güya kendisine mahalleye dön yazısı yazılmış gibi feryat ediyor; oysa o yazı doğrudan kendi eski kitabına bir göndermeydi: Ara sokaklara dön... Ne yazık ki ana caddenin parlak ışıkları aklını başından almış durumda. Vaizlerin ilim adamı, demagogların mütefekkir, felsefe tarihçilerinin filozof zannedildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ömer Hayyam’ı Kadıköy’ün meyhanelerinde gören var mı? Ada sahillerinde dolaşan bir Yunus Emre neden yok? İstiklal Caddesi’nde o kadar çok ünlüyle karşılaşmamıza rağmen, neden Niyazi-i Mısrî’yle karşılaşamıyoruz?"