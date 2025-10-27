'Kayyum TELE1 YouTube kanalını sildirdi' iddiası çöktü: Şifre bize teslim edilmeden önce gerçekleşti

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından TELE 1'e İbrahim Paşalı kayyum olarak atandı. CHP destekçisi medya, Paşalı'nın kayyum olarak atanmasının ardından TELE1'in YouTube kanalındaki bütün videoların silindiğini ileri sürdü. TELE1 YouTube kanalının Paşalı'nın talimatıyla erişime kapatıldığı yönündeki iddiaların da ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İbrahim Paşalı, TELE1 haber merkezindeki çalışanlara, söz konusu gelişmenin kanalın YouTube hesabının şifresinin kendilerine teslim edilmeden önce gerçekleştiğini aktardı. Paşalı, detaylı incelemenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye mahkeme kararıyla İbrahim Paşalı kayyum olarak atandı.
Bu gelişmenin ardından bazı basın organlarında, Paşalı'nın talimatıyla TELE1'in YouTube kanalındaki videoların silindiği yönünde haberler yayımlandı.
"Şifre bize teslim edilmeden önce gerçekleşti"
"Yönetim kurulu başkanı olarak ben veya yönetim kurulu üyesi arkadaşlardan hiç kimse YouTube hesabının silinmesi için talimat vermedi. Her şeyi tutanakla teslim alırız. YouTube hesabının şifresi bize teslim edilmeden önce gerçekleşti bu olay. Detaylı inceleme devam ediyor."
Paşalı’nın açıklaması, bazı basın yayın organlarının 'kayyımın YouTube kanalını kapattığı' manipülatif iddialarını boşa çıkardı.
Öte yandan Paşalı, platformdaki erişim sorununun teknik inceleme kapsamında değerlendirildiğini, olayın tüm ayrıntılarının kısa süre içinde netleşeceğini de belirtti.