Üst Kurul toplantısında TELE1 Televizyonu'na bir ceza da "4 Soru 4 Yanıt" adlı programda Merdan Yanardağ'ın Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici söylemleri nedeniyle verildi. Yanardağ'ın sözlerinin, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmüne aykırı olduğu tespit edildiği için de kanala üst sınırdan para cezası verilmesi kararı alındı.