Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal hesabından yaptığı açıklamada, ailenin, milletin en sağlam dayanağı, örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu belirtti.
Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.