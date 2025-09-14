Halk TV’deki skandal program mahkemelik oldu: Soykan ve Pehlivan hakkında hapis talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Soykan ve Pehlivan sanık olarak yer aldı.





İddianamede, Soykan ve Pehlivan hakkında, 15 Ekim 2024'te Halk TV'de yapılan "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" isimli programda toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik şekilde yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılayıcı yargı görevlilerinin toptan bir anlayışla töhmet altında bırakan sözler sarf ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Diğer katılımcılar hakkında karar

Programa katılan Murat Ağırel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı, Timur Soykan'a atılı "cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama", Barış Pehlivan'a atılı "devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma usulü farklı olduğundan bu suçlar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verildiği iddianamede yer aldı.

RTÜK incelemesi ve savunmalar

İddianamede, Halk TV’de yayınlanan programa dair yayının RTÜK’ten talep edilerek incelendiği belirtildi. Timur Soykan, beyanlarının resmi makamlarca yapılan açıklamalara, açık kaynak araştırmalarına, siyasi kulislerden elde edilen duyumlara ve mesleki deneyimlere dayandığını belirtti. Soykan, gazetecilik mesleğinin gereği olarak edindiği bilgileri kamuyla gerçeğe uygun şekilde paylaştığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Barış Pehlivan ise 20 yılı aşkın süredir gazetecilik yaptığını, sözlerinin resmi makam açıklamaları, açık kaynak araştırmaları, siyasi kulis duyumları ve mesleki deneyimlere dayandığını belirterek, eylemlerinin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pehlivan, hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verilmesini talep etti.

Hukuki çerçeve ve basın özgürlüğü

İddianamede, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında yazılı ve görsel basında yayınlanacak haberlerde, haberin gerçeğe uygun olması, amacı ve kastının kamuoyunu doğru bilgilendirmek olması gerektiği vurgulandı.

Haberin halk arasında endişe, korku ve paniğe sebep olmaması; kamu düzeni veya kişi ve kurumların saygınlığını zedeleme kastı taşımaması; haberin görünür gerçekle örtüşmesi ve teyit gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

İddianameye konulan suçlamalar ve ceza talebi

İddianamede, Soykan ve Pehlivan’ın programda söylediklerinin suç teşkil ettiği ve basın yolu ile düşünce özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Mahkemeye gönderildi

Değerlendirilmek üzere Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.







