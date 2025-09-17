Yeni Şafak
Mabel Matiz'in şarkısı bakanlığı harekete geçirdi: 'Perperişan'a erişim engeli talebi

Mabel Matiz'in şarkısı bakanlığı harekete geçirdi: 'Perperişan'a erişim engeli talebi

21:5617/09/2025, Çarşamba
AA
Bakanlıktan Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ şarkısına erişim engeli için başvuru yapıldı.
Bakanlıktan Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ şarkısına erişim engeli için başvuru yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.
Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.


