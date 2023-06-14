Ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz LGBT terörünün propagandasını yaptı

Mabel Matiz
Son zamanlarda birçok ünlü isim, yaptıkları işlerin dışında yaptıkları garip konuşmalarla anılmaya devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Seçim döneminde AK Partili seçmenlere küfreden muhalif kadını örnek alarak AK Partili kadınlara küfreden Melek Mosso adlı şarkıcı, yanlış anlaşıldığını ifade etse de gerçeği değiştirmedi. Ardından yeni bir skandal da dün gece yaşandı.
Ödül gecesinde propaganda
Düzenlenen bir ödül gecesinde önce oyuncu Eda Ece ardından şarkıcı Mabel Matiz, yaptıkları açıklamalarla tepki çekti.
Ece, sahnede konuşurken depremzedeleri hedef alarak siyasi bir çıkış yaparken, Matiz ise LGBT sapkınlığının propagandası yaptı.
Ödülünü LGBT lobisine armağan etti
Matiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
- Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen, kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+'lılara ithaf ediyorum.
"Sandıktan onu anladık"
Ece ise, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklinde konuştu.