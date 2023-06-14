|
Hayat

Ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz LGBT terörünün propagandasını yaptı

Katıldığı ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz adlı şarkıcı, ödülünü topluma sapkınlığı yaymaya çalışan LGBT oluşumlarına armağan etti. Matiz'in skandal konuşması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

10:14 . 14/06/2023 الأربعاء
Diğer
Mabel Matiz

Mabel Matiz

Son zamanlarda birçok ünlü isim, yaptıkları işlerin dışında yaptıkları garip konuşmalarla anılmaya devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Seçim döneminde AK Partili seçmenlere küfreden muhalif kadını örnek alarak AK Partili kadınlara küfreden Melek Mosso adlı şarkıcı, yanlış anlaşıldığını ifade etse de gerçeği değiştirmedi. Ardından yeni bir skandal da dün gece yaşandı.



Ödül gecesinde propaganda

Düzenlenen bir ödül gecesinde önce oyuncu Eda Ece ardından şarkıcı Mabel Matiz, yaptıkları açıklamalarla tepki çekti.

Ece, sahnede konuşurken depremzedeleri hedef alarak siyasi bir çıkış yaparken, Matiz ise LGBT sapkınlığının propagandası yaptı.

Ödülünü LGBT lobisine armağan etti

Matiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  • Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen, kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+'lılara ithaf ediyorum.

"Sandıktan onu anladık"

Ece ise, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklinde konuştu.





#Mabel Matiz
#LGBT
#ödül gecesi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek