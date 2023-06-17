LGBT terörüne geçit yok: Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi

Geçtiğimiz hafta çeşitli sanatçılara sözde ödül verilen Elle Style Awards isimli Ödül Töreni'nde yaşanan skandala tepkiler sürüyor. Sanatçı Melike Şahin ve Mabel Matiz’in bir ödül töreninde yaptığı LGBTİ bireyler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından konserleri tek tek iptal edilmeye başlamıştı. Son olarak Denizli Açık Hava tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

Belediye sosyal medya hesabından duyurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."

Skandal ifadeler kullanmıştı

Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti; Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum.











