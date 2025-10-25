Yeni Şafak
Muhalifler Tele 1’deki Teknofest programına çok kızdı: Merdan Yanardağ’ın oğluna da mı kayyum atandı?

18:3625/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Alp Yanardağ ile Merdan Yanardağ.
Hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı. Kanalın akşam saatlerinde Teknofest belgeseli yayınlaması muhalifleri kızdırdı. Sunucu Banu Güven, "Nasıl hazırlık yapıldıysa artık, kayyum gelir gelmez, Tele 1’de Teknofest tanıtım filmi oynatıyor." ifadelerini kullansa da belgeseli anlatan kişi Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'dı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

Tele 1'e kayyum atandı

Dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı.

Yanardağ'ın farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile iltisaklı şüpheli Hüseyin Gün ile çok sayıda irtibat ve yazışması tespit edildiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ifade edilmişti.

Kayyum atanan Tele1'de 'Teknofest' yayını

Kayyum atandıktan sonra Tele 1'de, akşam saatlerinde Teknofest belgeseli yayınlandı. Yayında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanındaki icraatları bir bir anlatıldı.

CHP yandaşlarını kızdı: Program Merdan Yanardağ'ın oğlunun çıktı

Kanaldaki yayın ise CHP yandaşlarını kızdırdı.

Sunucu Banu Güven,
"Nasıl hazırlık yapıldıysa artık, kayyum gelir gelmez, Tele 1’de Teknofest tanıtım filmi oynatıyor."
ifadelerini kullansa da belgeseli anlatan kişi ise Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'dı...
Artı Gerçek yazarı İrfan Aktan ise kanaldan görüntü paylaşıp,
"Tele 1'e atanan kayyımın cebine yayınlayacağı CD'leri de koymuşlar"
ifadelerini kullandı



