Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1'e kayyum atandı

Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.
Hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılan ve bugün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı. Yanardağ'ın farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile iltisaklı şüpheli Hüseyin Gün ile çok sayıda irtibat ve yazışması tespit edildiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ifade edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.
Bugün gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele 1 kanalına kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasında,
“Şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturma kapsamında suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda ise oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE 1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir"
denildi.
Yanardağ'a yöneltilen suçlamalar
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre medya mensubu
şüpheli Merdan Yanardağ'ın terör örgütü PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişiler ve farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildiği ifade edilen şüpheli Hüseyin Gün ile "casusluk" faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, bunun tanık beyanı ile de doğrulandığı belirtilerek, şüpheli Yanardağ'ın şüpheli Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde "casusluk" suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.
Başka suçtan tutuklu şüpheliler İmamoğlu ve Özkan'ın "casusluk" suçundan sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumundan savcılığa getirilmeleri için müzekkere yazıldığı bildirilen açıklamada, şüpheli Yanardağ'ın da aynı suçtan gözaltına alındığı, Yanardağ'ın evinde ve iş yerinde arama işleminin yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün ise işlemleri yapılmak ve elde edilen yeni delillere göre üzerine atılı "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan sorgulanmak üzere sulh ceza hakimliği kararıyla bulunduğu cezaevinden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği ifade edilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kararlılıkla ve genişletilerek sürdürülecektir." denildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Tele 1
#Kayyum
#Merdan Yanardağ