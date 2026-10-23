Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
16 milyarı getir

16 milyarı getir

Burak Doğan
04:00, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:02, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
16 milyarı getir
Nusret Altınbaş

Fon soruşturmasında Altınbaş Holding’e yönelik operasyonda, Altınbaşlara ait Atlas Portföy fonlarından 16 milyar liralık çıkış tespit edildi. Altınbaş ailesinden 16 milyar lirayı iade etmesi istendi. Soruşturmada Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, eski milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Altınbaş Holding’e düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ham verileri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen raporları inceleyen başsavcılık, yüzde 41,7’si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3’ü de Nusret Altınbaş’a ait Aynus Holding'e ait olan Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.’den şüpheli fon çıkışı olduğunu belirledi.

NUSRET ALTINBAŞ HÂLÂ KAYIP

Savcılık, eylül ayı başında fon krizi çıkmadan önce Atlas Porföy fonlarından 16 milyar liralık çıkış olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Altınbaş Holding ve Atlas Portföy’ün sahibi olan Nusret Altınbaş gözaltı kararına rağmen hâlâ bulunamazken İnan Altınbaş ve Atlas Portföy A.Ş.’den 6 kişi gözaltına alındı.

ALNUS DA ALTINBAŞLARIN

31 kişilik gözaltı listesindeki isimlerin Altınbaş ailesi ile irtibatı bununla da sınırlı kalmadı. 3 yöneticisi gözaltına alınan Alnus Yatırım Menkul Değerler şirketi ile 1 yöneticisi gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş.’nin de Nusret Aydemir’e ait Aynus Holding’in şirketleri olduğu öğrenildi. Adı 16 milyar liralık şaibeli işlemle anılar Altınbaş Ailesi’nden parayı iade etmesinin istendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Nusret Altınbaş, İnan Altınbaş ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıkları dondurulmuştu.

5 YENİ GÖZALTI DAHA

Soruşturma kapsamında dün de yeni gözaltılar geldi. Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur gözaltına alındı. Ayrıca önceki gün gözaltına alınan 31 şüpheliden 12’si dün tutuklandı.


Fon soruşturmasında kapsam genişliyor: 11 yeni tutuklama
Gündem
Fon soruşturmasında kapsam genişliyor: 11 yeni tutuklama
Fonların tasfiyesi teklifi yasalaştı
Gündem
Fonların tasfiyesi teklifi yasalaştı
Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı
Ekonomi
Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı


Başlıklar :Fon soruşturmasıSPKNusret Altınbaş
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026