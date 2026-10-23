16 milyarı getir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Altınbaş Holding’e düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ham verileri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen raporları inceleyen başsavcılık, yüzde 41,7’si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3’ü de Nusret Altınbaş’a ait Aynus Holding'e ait olan Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.’den şüpheli fon çıkışı olduğunu belirledi.

NUSRET ALTINBAŞ HÂLÂ KAYIP

Savcılık, eylül ayı başında fon krizi çıkmadan önce Atlas Porföy fonlarından 16 milyar liralık çıkış olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Altınbaş Holding ve Atlas Portföy’ün sahibi olan Nusret Altınbaş gözaltı kararına rağmen hâlâ bulunamazken İnan Altınbaş ve Atlas Portföy A.Ş.’den 6 kişi gözaltına alındı.

ALNUS DA ALTINBAŞLARIN

31 kişilik gözaltı listesindeki isimlerin Altınbaş ailesi ile irtibatı bununla da sınırlı kalmadı. 3 yöneticisi gözaltına alınan Alnus Yatırım Menkul Değerler şirketi ile 1 yöneticisi gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş.’nin de Nusret Aydemir’e ait Aynus Holding’in şirketleri olduğu öğrenildi. Adı 16 milyar liralık şaibeli işlemle anılar Altınbaş Ailesi’nden parayı iade etmesinin istendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Nusret Altınbaş, İnan Altınbaş ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıkları dondurulmuştu.

5 YENİ GÖZALTI DAHA

Soruşturma kapsamında dün de yeni gözaltılar geldi. Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur gözaltına alındı. Ayrıca önceki gün gözaltına alınan 31 şüpheliden 12’si dün tutuklandı.

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