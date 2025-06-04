AREFE GÜNÜ AÇIK - KAPALI OLAN YERLER: Arefe günü marketler, AVM’ler açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak olan resmi tatil nedeniyle AVM ve marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Arefe günü saat 13:00 itibarıyla başlayan tatil sürecinde mağazalar ne zaman kapanacak? İşte, Kurban Bayramı arefe günü AVM’ler ve zincir marketlerin açılış-kapanış saatleri...
Kurban Bayramı arefesinde alışveriş yapmayı planlayanlar, AVM ve zincir marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. 5 Haziran Perşembe günü saat 13:00’te başlayacak resmi tatil öncesinde alışveriş imkanları nasıl olacak? Arefe günü AVM ve marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar haberimizde...
AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı arefe günü, bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti. Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 5 Haziran Perşembe arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
2025 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz yıllarda zincir marketler, Kurban Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2., 3. ve 4. günü açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Buna göre, bu yıl da zincir marketlerin bayramın 1. günü yani 6 Haziran Cuma günü kapalı olması bekleniyor.
7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor.
BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından çalışma durumlarına ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Zincir marketlerin kesin çalışma saatleri için ilgili marketin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.