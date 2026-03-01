İşte Hamaney’in vurulan evi: Amerika uydu görüntülerini paylaştı

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başkent Tahran’daki yerleşkesine ait kamuoyuna ilk kez sunulan uydu görüntüsünü yayımladı. Haberde, söz konusu yerleşkede birden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı öne sürüldü. Habere göre, coğrafi konumu doğrulanmış dört ayrı videodan elde edilen görüntülerin incelendiği belirtilirken, Tahran’daki ana saldırı noktasının tam olarak yerleşke içinde bir noktaya işaret ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca, Hamaney’in mevcut konumunun bilinmediği ifade edilirken, söz konusu kompleksin genellikle resmi ikametgah olarak kullanıldığı belirtildi. İran makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.