Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail devlet televizyonundan 'Hamaney öldü' iddiası

İsrail devlet televizyonundan 'Hamaney öldü' iddiası

22:4828/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran dini lideri Ali Hamaney
İran dini lideri Ali Hamaney

İsrail devlet televizyonu Kann, bugün düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti. İsrail basınına yansıyan diğer haberlere göre; İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD’li yetkililerle temasa geçerek Hamaney’in Tahran’daki saldırılarda öldürüldüğü bilgisini verdi. Hamaney’in ofisi iddiaları reddedip ABD ve İsrail’i 'psikolojik savaş' yürütmekle suçladı.

ABD-İsrail saldırılarının hedefinde olan İran lideri Ali Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gösterildiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

İsrail basınına yansıyan diğer haberlere göre; İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD’li yetkililerle temasa geçerek Hamaney’in Tahran’daki saldırılarda öldürüldüğü bilgisini verdi.

Hamaney’in ofisi iddiaları reddedip ABD ve İsrail’i 'psikolojik savaş' yürütmekle suçladı.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.


#İsrail
#İran
#ABD
#Ali Hamaney
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanlardan "öğünü atlamayın" uyarısı: Sahura kalkmadan oruç tutmak sağlıklı mı?