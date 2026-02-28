İsrail devlet televizyonundan 'Hamaney öldü' iddiası

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

İsrail basınına yansıyan diğer haberlere göre; İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD’li yetkililerle temasa geçerek Hamaney’in Tahran’daki saldırılarda öldürüldüğü bilgisini verdi.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.