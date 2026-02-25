İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'Hamaney' çıkışı: Öldürülürse yerine gelecek kişiyi hemen seçeriz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkelerine olası saldırıda dini lider Ali Hamaney'i hedef alacağı iddialarına ilişkin konuştu. İran siyasi sisteminin isimlere bağlı olmadığını söyleyen Erakçi, "Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yeni bir lidere ihtiyaç duyulursa anında seçilir. Bu bir sistemdir ve köklü bir mekanizmaya dayanır. Halk tarafından destekleniyoruz, hiçbir şey çökmedi." dedi.
ABD ile İran arasında ayyuka çıkan 'nükleer' kriz, müzakere masasında uzlaşı arıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, istediklerini vermemesi durumunda İran'ı hedef alacaklarını belirtip her fırsatta Tahran'a tehditler savuruyor.
Bölgeye çok sayıda askeri unsurunu sevk eden Trump, uçak gemilerini de her an saldırıya hazır tutuyor.
Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu ülkesinden kaçıran Trump'ın, 'İran dini lideri Ali Hamaney'i de öldürmek istediği' de ABD basını tarafından sıklıkla dile getiriliyor.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'Hamaney' çıkışı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, verdiği bir mülakatta, ABD'nin ülkelerine olası saldırıda dini lider Ali Hamaney'i hedef alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Ölürse yerine gelecek kişiyi hemen seçeriz"
"İran zor koşullarda bile devlet işleyişini sürdürebilir"
Erakçi, ayrıca geçmişte yaşanan kriz dönemlerine işaret ederek, İran’ın zor koşullar altında bile devlet işleyişini sürdürebildiğini dile getirdi.
“Savaşın ortasında bile hiçbir şey çökmedi ve kendimizi savunmaya devam edebildik” diyen Erakçi, benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde sistemin bunu yönetebileceğini savundu.
İran Dışişleri Bakanı, olası bir lider değişiminin ülke yönetiminde herhangi bir sorun yaratmayacağını belirterek, “Sistemde hiçbir sorun yok” değerlendirmesinde bulundu.