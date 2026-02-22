Hamaney ve oğlu hedefte

Yaklaşık iki aydır İran çevresine askeri yığınak yapmayı sürdürürken bir yandan da müzakere süreci başlatan ABD’den, bölgede kritik bir hamle geldi. Axios’ta yer alan haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer programı konusunda, "sembolik düzeyde" uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinden, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlunun öldürülmesine kadar geniş pencerede seçenekleri değerlendirebileceği iddia edildi. Axios’a konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, İran tarafının nükleer silah geliştirmekten vazgeçme tavizine karşılık ABD tarafının da İran’a bomba yapma olasılığının ortadan kalkacağı şekilde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirme izni verilmesi öngörülen bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu öne sürdü. New York Times (NYT) gazetesinin haberinde ise ABD ordusunun Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli yüzlerce askerini tahliye ettiği bildirildi. ABD'nin Orta Doğu’daki en büyük üssü konumundaki El-Udeyd, “Orta Doğu operasyonlarının merkezi” olarak niteleniyor. İsrail’in haziran ayında İran’daki nükleer tesislere yönelik başlattığı saldırı öncesinde de üs tahliye edilmişti. Yeni tahliyenin saldırı senaryolarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi ABD saldırı öncesi son manevrayı mı yapıyor? sorularına sebep oldu.

Taraflar arasında gerilimin zirve yaptığı şubat ayı başında bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan müzakerelerin ikinci turu, geçtiğimiz hafta Cenevre’de gerçekleştirilmişti. Buna karşılık ABD ordusunun eş zamanlı olarak bölgeye yığınak yapmaya devam etmesi de dikkat çekiyor. Açık kaynak istihbaratını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre son bir hafta içinde Avrupa ve Orta Doğu'ya ABD ordusuna ait 100'den fazla uçak geldi. USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemileri 120'den fazla savaş uçağını taşıyor. ABD EUCOM ve CENTCOM'un ise 200'den fazla jet ve yaklaşık 108 tanker uçağa ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise önceki dün yaptığı açıklamada, somut ve siyasi olarak kabul görebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağına işaret eden yetkili, "Eğer İran bir saldırıyı engellemek istiyorsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapmalı. Eğer oyun oynarlarsa çok sabırla karşılanmayacaklar" ifadelerini kullandı.