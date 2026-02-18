İran Almanya’nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları nedeniyle Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan Dittmann'a, Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya’daki İran karşıtı girişimlere ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.
Ayrıca Münih şehrinde bir araya gelen binlerce kişi, İran karşıtı gösteri düzenlemişti.