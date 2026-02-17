ABD’li yetkili İran’la Cenevre temaslarında ilerleme sağlandığını belirtti

ABD'li yetkili tarafından aktarılan bilgide, ABD'nin İran heyetiyle Cenevre temaslarında ilerleme sağlandığı ifade edildi. ABD'li yetkili, "İlerleme kaydedildi, ancak görüşülmesi gereken hala çok sayıda ayrıntı bulunuyor." ifadelerini kullandı.
ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından bir ABD’li yetkili, temaslarda ilerleme sağlandığını ancak hala birçok ayrıntının ele alınması gerektiğini bildirdi.
İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff ve Jared Kushner’in başkanlık ettiği ikinci tur dolaylı görüşmelerin ardından, İran’ın sunacağı ayrıntılı öneriler doğrultusunda temasların sürmesinin beklendiği kaydedildi.