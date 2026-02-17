Nükleer masası kuruldu: ABD ve İran müzakereleri sona erdi

İran ile ABD arasında Tahran’ın nükleer programına ilişkin İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmeler, arabulucu rolündeki Umman’ın Cenevre’deki temsilciliğinde gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetini ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.





Busaidi ve Grossi karşılıklı mesaj alışverişinde rol aldı

Iran basını, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ile nükleer konunun eş zamanlı olarak ele alınıp istişare edildiğini bildirirken, görüşmelerin ardından İran heyetinin konakladıkları yere döndüğünü duyurdu. Ayrıca görüşmelerde Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi’nin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin de iki ülke heyetleri arasındaki mesaj alışverişinde rol aldığı ifade edildi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.



