ABD-İran görüşmesi sonrası Arakçi'den ilk açıklama: Müzakere devam edecek güvensizlik duvarı aşılmalı

ABD-İran görüşmesi sonrası Arakçi'den ilk açıklama: Müzakere devam edecek güvensizlik duvarı aşılmalı

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, "Ana konulara girilmedi. İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç” dedi.




