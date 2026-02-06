Yeni Şafak
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi

ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi

6/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
ABD ve İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde ilk görüşme sona erdi.
ABD ve İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde ilk görüşme sona erdi.

İran ve ABD bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta müzakere masasına oturdu.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi.

İran devlet televizyonuna göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan ABD-İran görüşmeleri tamamlanırken İranlı müzakere heyeti, konutlarına döndü.

İran devlet televizyonu muhabiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini bildirdiğini ve iki ülkenin heyetlerinin ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğünü aktardı.

Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

Müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.

Erakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Erakçi ile Witkoff arasında mesaj alışverişine aracılık etti.



