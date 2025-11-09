Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile müzakere açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile müzakere açıklaması

18:559/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran basınına yaptığı açıklamada ABD müzakerelerine ilişkin konuştu. Arakçi, "ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını bildirdi.


İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakere konusuna ilişkin İran basınına açıklamada bulundu. Arakçi, şu anda ABD ile müzakere ihtimali olmadığını belirterek,
“Çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz”
dedi.

Arakçi, ABD tarafının ‘eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını’ ifade etti.



#ABD
#İran
#Müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Not hesaplamada hangi kriterler etkili? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF vize sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı