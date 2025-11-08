Trump'ın Nijerya'ya 'askeri müdahale tehdidi' protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hristiyanlara yönelik soykırım yapıldığı iddiasıyla Nijerya'ya askeri müdahale yapılabileceği açıklamaları Kano eyaletindeki Müslümanlar tarafından protesto edildi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD'nin "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesiyle ilgili "2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede Müslümanların yoğun olduğu Kano eyaletinde, çok sayıda İslami grup, Trump'ın Nijerya'ya askeri müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarını protesto etti.
Göstericiler ayrıca Amerikan bayrağını yere sererek Washington yönetiminin Nijerya'nın iç işlerine karışmaması çağrısında bulundu.
Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.