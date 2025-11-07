Yeni Şafak
Beyaz Saray ziyareti öncesi flaş karar: ABD Şara'ya yaptırımları kaldırdı

22:537/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AA
Trump ile Şara'nın geçtiğimiz aylardaki görüşmesinden (Foto: Arşiv)
Trump ile Şara'nın geçtiğimiz aylardaki görüşmesinden (Foto: Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardı. Birleşmiş Milletler de dün aynı kararı almıştı.

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

BMGK da aynı kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

Trump "Erdoğan istedi, kaldırdık" demişti

Gelecek hafta Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs 2025’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kalkacağını açıklamış; kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını söylemişti.



