Cenevre'de Rusya Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı

Rusya ve Ukrayna arasında ABD ara buluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmede toprak meselesi ele alınacak.
Müzakere sürecine katılımı ve istikrarlı çalışmaları için ABD tarafına, toplantıların düzenlenmesi ve gerekli koşulların sağlanması için de İsviçre'ye teşekkür eden Umerov, şu değerlendirmede bulundu:
Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil ediyor. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.