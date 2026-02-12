Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi

23:3412/02/2026, Perşembe
AA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı konuşmada ülkedeki internet yasaklarını eleştirerek siber alandaki filtreleme politikalarının pratikte sonuç vermediğini belirtti. Pezeşkiyan, "Bu, sorunun sadece yüzeysel kısıtlamalar getirerek çözülemeyeceğini, aksine gerçekçi ve düzeltici bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Gülistan eyaletinin Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada siber alandaki filtreleme politikalarını eleştirerek, uygulamanın pratikte sonuç vermediğini belirtti.

"Sorun kısıtlamalar getirilerek çözülemeyecek"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yaptığı görüşmelerde de konuyu defalarca gündeme getirdiğini söyleyen Pezeşkiyan,
"Siber alanı filtreledik ancak gerçek şu ki filtreleme sadece bir şeyi örtbas etmek gibidir. Bugün, dindar gençler arasında bile kullanıcıların önemli bir kısmı filtrelemeyi aşmak için araçlar kullanıyor. Bu, sorunun sadece yüzeysel kısıtlamalar getirerek çözülemeyeceğini, aksine gerçekçi ve düzeltici bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini gösteriyor."
dedi.
Yasakların sorunu çözmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, toplumun farklı kesimlerinde VPN kullanımının oldukça yaygın olduğuna dikkati çekerek,
"Filtreleme yaptığımızda bazı insanlar VPN satıyor ve hiçbir çaba harcamadan para kazanıyorlar. Bu gerçeği göremiyor muyuz? Neden gözlerimizi kapatıp inkar ediyoruz?"
ifadelerini kullandı.


