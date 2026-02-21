Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına acil çağrı: İran'ı terk edin

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran ve bölgedeki durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut çıkış imkanlarını kullanarak ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısı yinelendi. Ayrıca, olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'daki Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.