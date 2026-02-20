Trump'tan İran çıkışı: Kısıtlı bir saldırı düşünüyorum

ABD ile İran arasındaki gerilim, sürdürülen müzakerelere rağmen artarak devam ediyor.

En son ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını 10 ila 15 gün içinde vereceğini duyurmasıyla Orta Doğu yeni bir büyük savaşın eşiğine geldi.

"Kısıtlı saldırı düşünüyorum"

Tansiyonun yükseldiği dönemde Trump yeni bir açıklamada daha bulundu.

Trump, bir gazetecinin "İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

"Planlarımız son derece gelişmiş düzeyde"

Öte yandan ABD'li bir yetkili ise ABD'nin İran'a yönelik askeri planlarının son derece gelişmiş düzeyde olduğunu ifade ederek, "Planlarımız bireyleri hedef almaktan rejim değişikliğine kadar seçenekleri içeriyor." dedi.







