Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan İran çıkışı: Kısıtlı bir saldırı düşünüyorum

Trump'tan İran çıkışı: Kısıtlı bir saldırı düşünüyorum

17:5720/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump, İran'a kısıtlı bir saldırı düşündüğünü; ABD'li yetkili ise rejim değişikliğine varan planlarının olduğunu ifade etti.
Trump, İran'a kısıtlı bir saldırı düşündüğünü; ABD'li yetkili ise rejim değişikliğine varan planlarının olduğunu ifade etti.

İran'a kısıtlı bir saldırı düşünüp düşünmediği sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim." dedi. Öte yandan ABD'li bir yetkili ise ABD'nin İran'a yönelik askeri planlarının son derece gelişmiş düzeyde olduğunu ifade ederek, "Planlarımız bireyleri hedef almaktan rejim değişikliğine kadar seçenekleri içeriyor." dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, sürdürülen müzakerelere rağmen artarak devam ediyor.

En son ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını 10 ila 15 gün içinde vereceğini duyurmasıyla Orta Doğu yeni bir büyük savaşın eşiğine geldi.

"Kısıtlı saldırı düşünüyorum"

Tansiyonun yükseldiği dönemde Trump yeni bir açıklamada daha bulundu.

Trump, bir gazetecinin "İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

"Planlarımız son derece gelişmiş düzeyde"

Öte yandan ABD'li bir yetkili ise ABD'nin İran'a yönelik askeri planlarının son derece gelişmiş düzeyde olduğunu ifade ederek, "Planlarımız bireyleri hedef almaktan rejim değişikliğine kadar seçenekleri içeriyor." dedi.



#Donald Trump
#ABD
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? MEB 2026 İOKBS sınav takvimi