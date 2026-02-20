Yeni Şafak
Rusya ve İran dışişleri bakanları nükleer programla ilgili durumu görüştü

13:5520/02/2026, Cuma
AA
Abbas Arakçi - Sergey Lavrov
Abbas Arakçi - Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda nükleer programla ilgili durumu ele aldı. Görüşmede, ABD ile İran arasında Cenevre’de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin sonuçları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine, Lavrov ve Erakçi telefonda görüştü.

İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelerin sonucu istişare edildi.

Rus tarafı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi doğrultusunda adil ve diplomatik çözümler bulmayı amaçlayan müzakere sürecini desteklediğini vurguladı.

İki bakan ayrıca, gündemdeki konulara da değindi.



