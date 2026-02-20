Barış Kurulu toplantısında vize krizi: Belarus heyeti katılamadı

"Ancak, bizim tarafımızdan gerekli tüm prosedürler tamamlanmasına rağmen, heyetimize vize verilmedi. Bu durum doğal olarak şu soruyu gündeme getiriyor: Katılımımız için gerekli temel formaliteler bile organizatörler tarafından yerine getirilmediyse, ne tür bir barıştan ve ne tür bir istikrardan bahsediyoruz?"