Barış Kurulu toplantısında vize krizi: Belarus heyeti katılamadı

13:4220/02/2026, Cuma
AA
ABD’den Belarus heyetine vize engeli.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Kurulu toplantısına katılmak üzere Maksim Rıjenkov başkanlığındaki heyete ABD tarafından vize verilmediğini açıkladı. Rıjenkov, "Katılımımız için gerekli temel formaliteler bile organizatörler tarafından yerine getirilmediyse, ne tür bir barıştan ve ne tür bir istikrardan bahsediyoruz?" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Gazze Barış Kurulu toplantısı için Belarus heyetine vize vermediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısına katılmak için Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov başkanlığında heyet listesinin önceden organizatörlere resmen iletildiği belirtildi.

Gerekli tüm bildirimlerin yanı sıra prosedürlere uygun olarak vize belgelerinin Amerikan protokol servisine gönderildiği aktarılan açıklamada,
"Ancak, bizim tarafımızdan gerekli tüm prosedürler tamamlanmasına rağmen, heyetimize vize verilmedi. Bu durum doğal olarak şu soruyu gündeme getiriyor: Katılımımız için gerekli temel formaliteler bile organizatörler tarafından yerine getirilmediyse, ne tür bir barıştan ve ne tür bir istikrardan bahsediyoruz?"
ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu toplantısına katılma davetinin önceden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya gönderildiği hatırlatılan açıklamada, "İlave bir yoruma gerek yok." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, 19 Ocak'ta, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan Barış Kuruluna davet etmiş, Lukaşenko kurula katılmayı kabul etmişti.



#ABD
#Belarus
#Gazze Barış Kurulu
