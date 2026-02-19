Yeni Şafak
Gazze Barış Kurulu polis gücü kuruyor

17:3819/02/2026, Perşembe
AA
Gazze'de ateşkes kararı sonrası polislik yapan bir Hamas üyesi.
Gazze'de ateşkes kararı sonrası polislik yapan bir Hamas üyesi.

Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) tarafından polis gücü kurulacağı açıklanadı. Yapılan duyuruda, "Profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurulması hedeflenmektedir." denildi.

NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin yıllarca süren İsrail saldırıları yıkım ve yaşanan acılara rağmen halkına hizmet etmeye hazır, yetenekli ve yeniden inşa sürecini yönetecek Filistinlilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

"Şeffaf, hesap verebilir ve liyakate dayalı..."

Açıklamada, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurmayı hedeflemektedir. Görevlendirme süreci, polis gücünde hizmet isteyen nitelikli kadın ve erkeklere açıktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de bombardıman ve yerinden edilme gibi zor koşullar altında görev yapan polislerin çalışmalarının takdirle karşılandığı açıklamada, gelecek aşamada polisin güçlendirilmesi ve profesyonelliğinin pekiştirilmesinin gerektiği aktarıldı.



