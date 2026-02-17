Yunanistan'dan Gazze Barış Kurulu kararı

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini aktaran Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel ön koşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğinin altını çizdi.