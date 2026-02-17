Yeni Şafak
Yunanistan'dan Gazze Barış Kurulu kararı

Yunanistan'dan Gazze Barış Kurulu kararı

13:0617/02/2026, Salı
DHA
Foto: DHA
Foto: DHA

Yunanistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına ‘gözlemci’ statüsünde katılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu'na ülkesinin katılımına ilişkin açıklamada bulundu.

Marinakis, Yunanistan'ın 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıya ‘gözlemci’ statüsünde katılma kararı aldığını belirterek, toplantıda Yunanistan'ı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in temsil edeceğini duyurdu.

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini aktaran Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel ön koşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğinin altını çizdi.

