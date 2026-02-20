Yeni Şafak
ABD'den Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiye'ye teşekkür

10:2820/02/2026, Cuma
DHA
Foto: DHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında barış sürecindeki önemli katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun ara bulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür edildi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, konuşmasında, “Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir iş birliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle” ifadelerini kullandı.

ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki iş birliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını belirten Witkoff, bu ülkeler arasındaki iş birliği dolayısıyla ülke liderlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

