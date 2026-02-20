ABD her an İran'ı vurabilir!

ABD ile İran arasında diplomasi ve savaş arasında gidip gelen ibrede ağırlık çatışma ihtimaline doğru kayıyor. Amerikan medyasına konuşan üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran’a yönelik olası saldırılar için bu hafta sonu itibarıyla hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti. Ancak kaynaklar, herhangi bir askeri eylem için takvimin cumartesi ya da pazar gününün ötesine sarkmasının muhtemel olduğunu ve Trump’ın henüz nihai kararını vermediğini aktardı. Haberde, Pentagon’un önümüzdeki üç gün içinde Ortadoğu’daki bazı personeli Avrupa’ya ya da ABD’ye kaydırdığı belirtildi. Bu adımın, olası bir Amerikan harekâtı ya da İran’dan gelebilecek karşı saldırılar öncesinde “standart bir önlem” olduğu, tek başına saldırının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediği ifade edildi. CBS News’e konuşan bir Pentagon sözcüsü ise çarşamba öğleden sonra yaptıkları başvuruda konuya ilişkin paylaşacak bilgi bulunmadığını söyledi.

2003'TEN SONRA EN BÜYÜK YIĞINAK

ABD'nin, 2003'teki Irak işgali sonrası Ortadoğu bölgesine bugüne kadarki en büyük hava gücünü taşıdığı ve "İran'a karşı" olası bir saldırıya hazırlık yaptığı öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD hükümeti yetkilileri ve eski askerlere dayandırdığı haberinde, ABD'nin son günlerde "İran'a karşı" hava ve deniz askeri unsurlarını kuvvetlendirdiği belirtildi. Haberde bunun, Haziran 2025'te İran nükleer tesislerine düzenlenen "tek seferlik" saldırı yerine İran'a karşı "haftalar sürebilecek bir hava savaşı" seçeneği sunacağı ifade edildi. Saldırı halinde, askeri seçenekler hakkında Trump'a sunulan brifinglerin tamamının "İran rejimine ve bölgesel vekillerine zararı en üst düzeye çıkarmayı" amaçladığı bildirildi.

BİRDEN FAZLA SEÇENEK

Reuters’ın geçtiği habere göre ise ABD ordusu, Trump’a İran’a karşı birden fazla saldırı seçeneği sundu. Bu seçenekler arasında, İran’daki askeri ve dini üst düzey yetkilileri hedef alabilecek nokta atışı operasyonların da bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu planların rejimi zayıflatmayı hatta devirmeyi amaçlayan senaryoları içerdiği iddia edildi. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, Ortadoğu’daki askeri yığınakta yer alan tüm güçlerin mart ortasına kadar konuşlanmasının planlandığını söyledi. Bu kapsamda hava ve deniz unsurlarının yanı sıra füze savunma sistemlerinin de bölgeye kaydırıldığı belirtiliyor.

MÜZAKERELER ZAMAN KAZANDIRIYOR

Süreçle ilgili dikkat çekici bir bilgi de Drop Site News’ten geldi. Siteye konuşan bir kaynak, Trump’ın ocak ayında İran’a saldırma niyetinde olduğunu ancak sunulan askeri seçenekleri yeterli bulmadığını söyledi. Yeni diplomatik temasların Pentagon’a bölgeye daha fazla ateş gücü sevk etmesi için zaman kazandırdığı belirtilirken, aynı kaynak ABD’nin haftalar içinde İran’a saldırma ihtimalini yüzde 80 ila 90 olarak kaydedildi.

GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTA

Daha önce Washington kulislerinde, ABD’nin İran’a karşı haftalar sürebilecek geniş kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı yönünde bilgiler gündeme gelmişti. Son gelişmeler, bu hazırlıkların somut planlara dönüştüğü yorumlarına yol açtı. Trump yönetimi kamuoyuna açık bir şekilde diplomasi vurgusu yapmayı sürdürse de sahadaki askeri hareketlilik ve masadaki seçeneklerin niteliği tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor. ABD Başkanı Trump'ın, yoğun askeri tahkimatla Tahran yönetimini Washington'ın taleplerini yerine getirmesi için baskı aracı olarak kullanmak istediği ancak bu durumun aynı zamanda iki taraf arasında "geri dönülmez noktayı" da oluşturduğu değerlendiriliyor.

Tahran ve Moskova'dan ortak tatbikat

İran ve Rusya tarafından Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu’nu kapsayan "Deniz Güvenliği Kuşağı 2026" adlı ortak askeri deniz tatbikatı dün başladı. Tatbikata İran ordusundan Alvand sınıfı fırkateyn, Neyze ve Khanjar füze gemileri, SH-3D helikopteri, RIB ve Ra’d saldırı botları ile özel harekat timleri katıldı. Devrim Muhafızları’ndan ise Şehit Sayad Şirazi gemisi, Tondar sınıfı gemiler, saldırı botları ve Bell 412 helikopteri görev aldı. Rusya’dan da Stoyevski helikopter gemisi ile iki F-4 uçağı tatbikatta yer aldı. Öte yandan Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peskov, açıklamasında İran ile yapılan tatbikata değindi. Rusya ve İran arasındaki ortak deniz tatbikatlarının Ortadoğu’daki ABD kaynaklı artan gerilimle bağlantılı olmadığına vurgu yapan Dmitriy Peskov, "Bunlar planlı tatbikatlar ve önceden kararlaştırılmıştı" dedi.











