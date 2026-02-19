ABD'den Orta Doğu'ya askeri yığınak: İsrail basınından 'İran ile savaşacağız' haberleri

ABD'nin İran'a karşı Avrupa ve Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürüyor
ABD, Şubat 2026'nın başından bu yana Orta Doğu ve Avrupa'ya onlarca sevkiyatta yüzlerce askeri araç ve ekipman taşıdı. Sevkiyatların "İran ile görüşmelerde bir blöf olarak kullanılacağı" söylenilse de İsrail basını, ordularının "İran ile büyük bir savaşa" hazırlandığını yazdı. Öyle ki işgalci basına göre, orduya "yüksek alarma geçin" talimatı dahi verildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Şubat 2026'nın başından bu yana ve özellikle de
16-18 Şubat aralığında
Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine
onlarca askeri araç ve ekipman taşıdı. Sevkiyat, kayıtlara
"2003 yılındaki Irak İşgali'nden bu yana en büyük sevkiyat"
olarak kayıtlara geçti.
Hava sevkiyatları kapsamında ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üstlerine
48 birim F-16, 14 birim F-22, 18 birim F-35A, 6 birim E-3G (AWACS) radar uçağı, 1 birim E-11A (BACN) iletişim uçağı ve 40 birim KC-46A/KC-135 tanker uçağı
sevk edildiği iddia edildi.
Yine aynı şekilde Hürmüz Boğazı'na da
USS Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki deniz/hava filosu, Arleigh Burke sınıfı 2-3 adet savaş gemisi, 1-2 adet güdümlü füze kruvazörü ve Los Angeles Virginia sınıfı bir saldırı denizaltısı
sevk edildi.
AA'nın, ABD'nin İran yakınlarına gönderdiği deniz filosu hakkındaki hareketli infografiği
İsrail basını: Netanyahu orduya "hazır ol" emri verdi
Terör devletinde yayın yapan
Ynet haber kuruluşu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduyu
üst düzey teyakkuza
geçirdiğini yazdı.
Söz konusu kararın arkasında, ABD'nin İran'a saldırması durumunda
İran'ın misillemeyi İsrail'e yapacağı
yönündeki görüşler öne çıktı.
İsrail basını ayrıca;
aslında son toplantılara kadar ABD-İran savaşına İsrail'in sadece füze ateşleyerek destek olacağını ancak son gelişmelerin ardından topyekun savaşa hazırlanıldığını
söyledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere ve
İsrail ordusundaki hareketliliğe bakıldığında
bu durumun nispeten doğru olduğu görülüyor.
İran ile ABD anlaşamadı mı?
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi,
ABD ile müzakerelerde yol kat edildiğini ve
birçok temel unsurda
anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde
El-Cezire'ye konuşan bir ABD'li diplomatik yetkili,
"Gecikmelerine olan sabrımız, İran'ın tahmin ettiğinden daha hızlı tükenebilir"
ifadelerini kullandı.
Bu cümleler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanındaki yetkililerin
İran'ın adımlarını bir "oyalama taktiği"
olarak benimsediklerini gösteriyor.
İki ülke arasındaki müzakereler devam ederken, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine yığdığı
askeri araç ve teçhizat da gün geçtikçe artıyor.
Bu yığınağın İran'a yönelik bir
blöf mü yoksa ciddi bir tehdit malzemesi
mi
olduğu meselesiyse yoruma açık.
Türkiye'nin duruşu net
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik bir saldırıya
kesinkes karşı olduğunu
şu sözlerle ifade etmişti:
"Türkiye olarak İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik. Böylesi bir askeri tırmanmanın, yükselen tansiyonun bölgemizi daha fazla belirsizliğe sürükleyeceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır. Biz de bu umudu koruyacağız ve güçlendireceğiz."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da
İran'a yönelik bir saldırının
bölgede doğuracağı risklere
dikkat çekerek müzakerelerin önemini vurgulamıştı:
"Bizim için önemli olan konuşmanın belirli somut neticeye doğru giderken savaş tehdidinden de giderek uzaklaşmak."
Bakan Fidan ayrıca, İran'a yönelik olası bir ABD saldırısının
İsrail menşeli olacağını, İran'a saldırıyla rejimin yıkılmayacağını
da dile getirmişti:
"İsrail’in ABD’yi İran’a askeri saldırı yapmaya ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. Hava saldırısıyla İran’da rejim yıkılmaz. Böyle bir sıkıntı alanı var ama bu sıkıntı alanı rejimi değiştirecek bir şey olmaz, savaşta olsa bile."
Türkiye,
gerek İran ile gerekse ABD ile görüşmelerini sürdürerek
arabulucuk görevini yerine getirmeye devam ediyor.
Yalnızlığa terk edilen İran'ın ABD ile görüşmelerindeki
"güvenilir dayanağı"
olmayı sürdürüyor.
