Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD'den Orta Doğu'ya askeri yığınak: İsrail basınından 'İran ile savaşacağız' haberleri

ABD'den Orta Doğu'ya askeri yığınak: İsrail basınından 'İran ile savaşacağız' haberleri

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
12:4019/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD'nin İran'a karşı Avrupa ve Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürüyor
ABD'nin İran'a karşı Avrupa ve Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürüyor

ABD, Şubat 2026'nın başından bu yana Orta Doğu ve Avrupa'ya onlarca sevkiyatta yüzlerce askeri araç ve ekipman taşıdı. Sevkiyatların "İran ile görüşmelerde bir blöf olarak kullanılacağı" söylenilse de İsrail basını, ordularının "İran ile büyük bir savaşa" hazırlandığını yazdı. Öyle ki işgalci basına göre, orduya "yüksek alarma geçin" talimatı dahi verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Şubat 2026'nın başından bu yana ve özellikle de
16-18 Şubat aralığında
Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine
onlarca askeri araç ve ekipman taşıdı. Sevkiyat, kayıtlara
"2003 yılındaki Irak İşgali'nden bu yana en büyük sevkiyat"
olarak kayıtlara geçti.
Hava sevkiyatları kapsamında ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üstlerine
48 birim F-16, 14 birim F-22, 18 birim F-35A, 6 birim E-3G (AWACS) radar uçağı, 1 birim E-11A (BACN) iletişim uçağı ve 40 birim KC-46A/KC-135 tanker uçağı
sevk edildiği iddia edildi.
AA'nın ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya sevkiyatına ilişkin infografiği
Yine aynı şekilde Hürmüz Boğazı'na da
USS Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki deniz/hava filosu, Arleigh Burke sınıfı 2-3 adet savaş gemisi, 1-2 adet güdümlü füze kruvazörü ve Los Angeles Virginia sınıfı bir saldırı denizaltısı
sevk edildi.
YouTube
AA'nın, ABD'nin İran yakınlarına gönderdiği deniz filosu hakkındaki hareketli infografiği
Dünya / Ortadoğu
19 Şubat, Perşembe

İsrail basını: Netanyahu orduya "hazır ol" emri verdi

Terör devletinde yayın yapan
Ynet haber kuruluşu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduyu
üst düzey teyakkuza
geçirdiğini yazdı.
Söz konusu kararın arkasında, ABD'nin İran'a saldırması durumunda
İran'ın misillemeyi İsrail'e yapacağı
yönündeki görüşler öne çıktı.
İsrail basınının söz konusu haberi
İsrail basını ayrıca;
aslında son toplantılara kadar ABD-İran savaşına İsrail'in sadece füze ateşleyerek destek olacağını ancak son gelişmelerin ardından topyekun savaşa hazırlanıldığını
söyledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere ve
İsrail ordusundaki hareketliliğe bakıldığında
bu durumun nispeten doğru olduğu görülüyor.

İran ile ABD anlaşamadı mı?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi,
ABD ile müzakerelerde yol kat edildiğini ve
birçok temel unsurda
anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde
El-Cezire'ye konuşan bir ABD'li diplomatik yetkili,
"Gecikmelerine olan sabrımız, İran'ın tahmin ettiğinden daha hızlı tükenebilir"
ifadelerini kullandı.
Trump, bakanları ve danışmanlarıyla
Bu cümleler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanındaki yetkililerin
İran'ın adımlarını bir "oyalama taktiği"
olarak benimsediklerini gösteriyor.
İki ülke arasındaki müzakereler devam ederken, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine yığdığı
askeri araç ve teçhizat da gün geçtikçe artıyor.
Bu yığınağın İran'a yönelik bir
blöf mü yoksa ciddi bir tehdit malzemesi
mi
olduğu meselesiyse yoruma açık.

Türkiye'nin duruşu net

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik bir saldırıya
kesinkes karşı olduğunu
şu sözlerle ifade etmişti:
"Türkiye olarak İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik. Böylesi bir askeri tırmanmanın, yükselen tansiyonun bölgemizi daha fazla belirsizliğe sürükleyeceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır. Biz de bu umudu koruyacağız ve güçlendireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da
İran'a yönelik bir saldırının
bölgede doğuracağı risklere
dikkat çekerek müzakerelerin önemini vurgulamıştı:
"Bizim için önemli olan konuşmanın belirli somut neticeye doğru giderken savaş tehdidinden de giderek uzaklaşmak."
Bakan Fidan ayrıca, İran'a yönelik olası bir ABD saldırısının
İsrail menşeli olacağını, İran'a saldırıyla rejimin yıkılmayacağını
da dile getirmişti:
"İsrail’in ABD’yi İran’a askeri saldırı yapmaya ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. Hava saldırısıyla İran’da rejim yıkılmaz. Böyle bir sıkıntı alanı var ama bu sıkıntı alanı rejimi değiştirecek bir şey olmaz, savaşta olsa bile."
Türkiye,
gerek İran ile gerekse ABD ile görüşmelerini sürdürerek
arabulucuk görevini yerine getirmeye devam ediyor.
Yalnızlığa terk edilen İran'ın ABD ile görüşmelerindeki
"güvenilir dayanağı"
olmayı sürdürüyor.
#İran
#ABD
#Türkiye
#İsrail
#Orta Doğu
#Avrupa
#Hürmüz Boğazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte Diyanet fetvasına göre orucu bozan ve bozmayan durumlar