Netanyahu bombaladığı İran'da halkı sokağa çağırdı: Bu işi bitirin

İran Dini Lideri Ali Hamaney - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran dini liderinin hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin diğer önemli bazı isimlerinin de öldüğünü savundu. Netanyahu, "Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Hamaney’in binasını imha ettik, Devrim Muhafızları komutanlarını ve üst düzey nükleer yetkililerini öldürdük. İran halkı sokaklara akın edip bu işi bitirmeli.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.


