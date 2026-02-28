İsrail ordusundan İsfahan'daki sanayi bölgesine saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından İsfahan'daki sanayi bölgesinin bulunduğu alanın kırmızıya boyandığı bir haritayı paylaşarak saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu paylaşımda, İran halkına bu bölgeden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, saldırıları sürdürdüğü İran'ın İsfahan şehrindeki bir sanayi bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu sanayi bölgesinin bulunduğu alanın kırmızıya boyandığı bir harita paylaştı.
Önümüzdeki dakikalarda haritada kırmızı işaretli olan İsfahan'daki sanayi bölgesine saldırı düzenleme tehdidinde bulunulan açıklamada, İran halkına bu bölgeden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı.
Açıklamada, çevre köylerin sakinlerine de sabah saatlerine kadar evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.