MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD’nin İran’a beklenen saldırısı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Programda konuşan Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın Türklük gurur ve şuurunun, İslam ahlak ve faziletinin eylem ve fikir membaı; Kızılelma ülküsüyle İ’la-yı Kelimetullah ruhunun erdem ve fazilet mektebi olduğunu söyleyerek, “Bu mektep; ahlak ve edebin refakatinde, aklın ve gönlün rehberliğinde kemale ermenin hevesinde olan serdengeçti yüreklerin, yani Ülkücü Türk gençliğinin hiç sönmeyecek meşalesidir. Hz. Mevlana, 'Hamdım, piştim, yandım' sözüyle hayatındaki müessir dönüşümü ifade etmiş, içindeki aydınlığın keşfini yapmıştır. Benzer şekilde ifade edecek olursak; Ülkü Ocakları meşale gibi yandıkça hamlık geçecek, olgunluk gelecektir. Nihayet bu kutlu yuvanın sırrına erenler, iç ve dış medeniyet âleminin dengesiyle müşerref olacaklardır. Bu denge halinin vücut bulması sayesinde salabet ve seciye sahibi bir dava insanı tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.